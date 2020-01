“Ela foi uma grande traidora”, diz Amastha sobre Cinthia Ribeiro nas véspera da inauguração da CEMEI senador João Ribeiro em Gurupi Avalie esse post Avalie esse post

“Palmas não é mais referência em saúde, em educação e não é mais referência em nada. Eu posso te garantir que tem muito mais obras acontecendo em Gurupi do que Palmas. É um louvor para o prefeito Laurez, obviamente, uma vergonha para Capital ver tudo que está acontecendo”, declarou o ex-prefeito de Palmas em Gurupi, Carlos Amastha sobre a gestão de sua ex-vice, Cinthia Ribeiro que estará em Gurupi nesta quinta-feira, 23, para inauguração do CEMEI, senador João Ribeiro.

por Wesley Silas

Segundo Amastha, quando ele deixou a prefeitura para se candidatar ao governo do Tocantins, entregou a Prefeitura de Palmas para sua ex-vice, Cinthia Ribeiro, com “conceito AA no Tesouro Nacional, com a melhor educação e saúde entre as prefeituras do Brasil” e não pediu nada em troca, apenas que a prefeita continuasse seu trabalho, mas após assumir o cargo a prefeita teria renegado o grupo político e poderá sofrer consequências nas eleições deste ano por ter perdido os apoios que eles tiveram nas eleições de 2016.

“Foi realmente uma pena e, sinceramente, eu não esperava isso. […] Disse alguém que a política é uma traição, mas odeia os traidores e ela foi uma grande traidora, não comigo; mas com toda equipe de trabalho, principalmente com a população de Palmas. Mesmo que ela tivesse feito isso [traído], mas fazendo um bom trabalho, minha decisão era ficar fora do processo. Além desta traição está destruindo tudo que foi construído durante estes anos. Palmas não é mais referência em saúde, em educação e não é mais referência em nada”, disse Amastha.

Em seguida ele comparou a gestão do prefeito de Gurupi, Laurez Moreira, com a de Cinthia Ribeiro.

“Eu posso te garantir que tem muito mais obras acontecendo em Gurupi do que Palmas. É um louvor para o prefeito Laurez, obviamente, uma vergonha para Capital ver tudo que está acontecendo”, disse.

Perdão ao eleitor de Palmas “pelo erro” de ter deixado Cinthia na prefeitura

Mais uma vez ele afirmou que teria deixado os cofres da prefeitura de Palmas com dinheiro em caixa. “A gente deixou recurso como R$ 240 milhões no caixa, mas R$ 50 milhões de energia, mais um crédito de R$ 50 milhões. É muito dinheiro e é vergonhoso o que aconteceu, mas paciência, porque faz parte da dinâmica da política e eu sempre digo que o sucesso é uma sequencia de fracassos e não vai ser a primeira vez que a gente erra e eu já pedi perdão para o povo de Palmas e vamos corrigir o erro”.

Apoio do ex-senador Ataídes

Segundo Amastha ele tem mantido boas conversas com o presidente estadual do PSDB, ex-senador Ataídes Oliveira. “O senador Ataídes foi o único empresário que me ajudou na minha primeira eleição em 2012, ajudou em 2016 e a gente tem caminhado juntos e o nosso desejo é poder continuar caminhando”.

Para Amastha o problema em Palmas estar no PSDB que congrega Ataídes e Cinthia Ribeiro que também é desafeto do presidente dos tucanos no Estado.

“Temos um problema grave em Palmas, por causa da prefeita ser o PSDB e, infelizmente, se tornará nossa adversária; mas estamos trabalhando para caminharmos juntos no maior número de cidades possível”, disse Amastha sobre o PSDB e apoio do ex-senador.

Andrino como nome do PSB em Palmas

Segundo Amastha, depois de um longo debate entre os pré-candidatos, deputado Ricardo Ayres, professor Allan Barbiero e Tiago Andrino, o grupo chegou ao consenso no nome de Andrino para disputar a prefeitura da Capital. “Agora temos pré-candidato único que é o Thiago Andrino. A partir desta definição começamos o trabalho de divulgar esta pretensão e o Thiago tem todas as condições”, disse.

Durante a entrevista, Amastha voltou a dizer que foi Andrino quem o fez interessar pela política e chegar a ser prefeito de Palmas.

“Quem não conhece a história, o Amastha é uma extensão do Thiago, pois foi ele quem me trouxe para política, quem coordenou a nossa campanha em 2012, foi secretário em diferentes pastas, que está sendo um vereador exemplo de orgulho para todos nós, propositivo, econômico, sério, honesto e trabalhador. O que faz dele o melhor pré-candidato neste momento de disputa para prefeitura de Palmas”, avaliou.