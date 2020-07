Egressos do SENAI conquistam vagas no mercado de trabalho em Gurupi

Ex-alunos do curso Técnico em Administração foram contratados pela empresa CEMAR em Gurupi.

por Redação

A proposta de formar mão de obra preparada para o mercado de trabalho tem sido cumprida pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) que comemora duas contratações de ex-alunos pela Transportadora e Distribuidora de Bebidas CEMAR em Gurupi. Egressos do curso Técnico em Administração do SENAI, Mateus Cirqueira, de 20 anos, e Luan Martins, de 18 anos, foram contratados pela empresa, após se destacarem na turma oferecida na modalidade de Educação Básica e Educação Profissional (EBEP) que alia o ensino regular com a formação técnica.

“Os alunos desenvolveram habilidades, competências comportamentais e técnicas que foram fundamentais para ingressar no mercado de trabalho de uma empresa que desempenha um excelente trabalho no ramo de bebidas sendo reconhecida pelo padrão AMBEV de nível mundial”, avaliou o instrutor do SENAI que acompanhou os alunos, Eurípedes Martins.

A diretora comercial da CEMAR, Maria Eugênia Pedroza, confirma o diferencial encontrado nestes jovens que influenciou na efetivação dentro da empresa. “O Luan e o Mateus já vieram com preparo e com força de vontade, eles já estavam a frente dos demais e a gente conseguiu dar essa oportunidade. Acredito que o diferencial deles foi de já terem conhecimento teórico para que agora, na prática, possam juntar o que eles aprenderam no SENAI com a vivência do mercado de trabalho”, disse Maria Eugênia.

Ocupando um cargo, agora efetivo, na Central de Monitoramento da CEMAR o jovem Luan Martins comentou sobre como o que foi aprendido em sala o ajudou na sua contratação. “O curso foi a base de tudo, desde os princípios mais básicos aos fundamentos mais complexos como o manuseio de planilhas. Na minha seletiva eu tive que fazer provas teóricas e práticas de Excel e foi nesse momento que eu vi o quão importante o curso foi na minha vida”, falou sobre a aprovação e contratação.

Hoje analista de Frotas na empresa, o Mateus Cirqueira também reforçou sua participação no curso do SENAI como decisivo para sua contratação. “No mercado de trabalho do Brasil não é fácil de entrar sem ter alguma experiência ou indicação. Então para os jovens é muito complicado iniciar nesse meio sem ter nenhum desses quesitos, mas graças ao curso do SENAI meu currículo valorizou bastante, pois anteriormente eu não tinha nada demais para agradar os empregadores e o SENAI me ajudou muito nisso”, observou o egresso.

A gerente do SENAI em Gurupi, Núbia Almeida, explica que a educação profissional para o mercado de trabalho ofertada pela instituição está presente em seu propósito trazendo reconhecimento internacional. Ela avalia que os ensinamentos repassados em sala são essenciais para a construção da vida profissional de alunos como os dois jovens aproveitados no quadro da empresa CEMAR.

“O SENAI apoia o desenvolvimento da educação, o profissional, e os jovens estão inseridos justamente nesse contexto. Tanto o Mateus como o Luan tiveram a oportunidade de participar do curso de um curso que deu a eles a oportunidade de aprender no SENAI a prática que hoje eles realizam dentro da empresa, no mercado de trabalho”, ressaltou Núbia.