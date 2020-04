Efeito COVID -19 | UnirG descarta antecipação de férias e pede cautela à comunidade acadêmica e servidores

“A situação inspira cautela e bom senso. Medidas serão tomadas em momento oportuno. A Instituição pede a compreensão dos alunos e que se tranquilizem” informou. Nesta terça-feira, 31, a Defensoria Pública recomendou algumas mudanças diante as mudanças das aulas práticas para presencias.

por Wesley Silas

Em nota conjunta, o presidente da Fundação UnirG, Thiago Benfica e a reitora Sara Falcão de Sousa comentaram sobre os impactos da pandemia do Coronavírus na instituição. Foram abordos situações como a residência médica e internatos dos alunos do curso de medicina, férias aos servidores e acadêmicos.

Férias para docentes e discentes

A UnirG informou que ainda não é cogitado férias e as aulas teóricas continuam na modalidade EAD.

“Até o momento não haverá férias, pois, as aulas teóricas permanecem de forma remota. Apenas as aulas práticas e de estágio estão suspensas e as reposições serão analisadas, assim que os Ministérios da Educação e da Saúde, autorizarem o retorno da normalidade. Só então, um novo calendário será elaborado”, disse.

Informou ainda que os trabalhos dos servidores continuam dentro da normalidade possível para momento em que vive o país.

“Todos os servidores da UnirG continuam trabalhando normalmente. Alguns casos estão em home office, por segurança, e outros permanecem indo na Instituição. Os atendimentos ao público somente estão sendo realizados de forma restritiva e por agendamento”.

Residência Médica e internatos de Medicina

Segundo a reitoria, “os atendimentos da nossa Residência Médica continuam, conforme decisão do Governo Federal. Temos quatro profissionais que atuam nas Unidades de Saúde de Gurupi e, inclusive, amanhã, 31, mais quatro aprovados serão convocados”.

Adiantou que nesta terça-feira, “também começarão as atividades da primeira Residência Multiprofissional, com a atuação de mais seis profissionais das áreas de Fisioterapia, Enfermagem e Odontologia e que os “os internatos de Medicina continuam suspensos por decisão governamental”.

A instituição garantiu que os acadêmicos não terão prejuízos em relação as mudanças das aulas presenciais para o sistema EAD.

“Os acadêmicos não devem preocupar-se, pois eles não terão nenhum prejuízo em relação as aulas suspensas e a distância. O momento é para terem calma e serenidade priorizando a saúde de todos. A situação inspira cautela e bom senso. Medidas serão tomadas em momento oportuno. A Instituição pede a compreensão dos alunos e que se tranquilizem”, explicou.

