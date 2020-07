Educação Municipal de Gurupi inicia aulas em formato remoto nesta segunda, 13

A Educação de Gurupi para levar o ensino e aprendizagem a todos os estudantes da Rede Municipal durante esse período de pandemia inicia nesta segunda-feira, 13, aulas em formato remoto.

por Redação

Para os alunos que têm acesso à internet será por meio de plataforma online, e para os que não têm, o material será impresso e deverá ser retirado nas escolas por meio de agendamento prévio e, para aqueles que moram na zona rural, será entregue via transporte escolar.

O formato online além de garantir o isolamento social ele mantém a principal característica do ensino presencial: a interação entre os alunos e professor em tempo real e sem interrupções. O material impresso conterá o mesmo conteúdo do online garantindo a todos a aprendizagem e a segurança da saúde. Os professores poderão ministrar as aulas de suas casas ou nas escolas, as salas de aulas foram organizadas com computador e acesso à internet seguindo as recomendações de prevenção ao coronavírus.

A plataforma online é a Google for Education. Simples, acessível e gratuita para smartphones com sistema Android. Ela foi adaptada para a realidade do município e está conectada ao Sistema de Gestão Escolar (SGE). O acesso para o aluno será por meio deste link: http://educagurupi.semeg.gurupi.to.gov.br/. Ao entrar, ele encontrará todas as instruções necessárias para acessar os conteúdos e atividades. Para os professores o acesso será o mesmo do SGE.

O secretário municipal de Educação, Eurípedes Fernandes Cunha pede o apoio de todos. “Ao darmos este passo contamos com a colaboração dos envolvidos para fortalecer o processo de implantação do ensino remoto, para que possamos superar todas as dificuldades que surgirem e para garantirmos o ensino aos nossos estudantes”, declarou.

O modelo educacional elaborado foi fundamentado em documentos legais, recomendações de órgãos oficiais e contou com a participação de pais, alunos e professores por meio de pesquisas. E, além disso, ele dá ao aluno e ao professor provas substanciais do cumprimento do período letivo estabelecido por lei. Para mais informações entre em contato com a Educação pelo telefone (63) 3301-4348, no horário de 8h às 14, de segunda a sexta-feira.