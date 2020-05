Educação apresenta ações das escolas agrícolas na Agrotins Digital e mobiliza estudantes para participarem da Feira Digital

Programação oferece diversos espaços para participação dos estudantes com foco nas temáticas do agro.

Por Núbia Daiana Mota

Expondo as experiências exitosas das escolas agrícolas da rede estadual, a Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc) mais uma vez está presente na Feira Agrotecnológica do Tocantins (Agrotins). Neste ano, a feira está sendo realizada no formato 100% digital e traz como tema “Cerrado Sustentável”. A Agrotins 2020 acontece de 27 a 29 de maio, na plataforma www.agrotins.to.gov.br .

A Feira, esperada com a ansiedade pelos estudantes das escolas agrícolas, traz na programação diversas atividades das quais os educandos podem participar e aumentar os conhecimentos nas mais diversas áreas do agro. Por meio das Diretorias Regionais de Educação (DREs), a Seduc promoveu uma grande mobilização para garantir a participação dos alunos na Agrotins Digital.

No espaço “Campo do Conhecimento”, os visitantes poderão ter acesso a eventos como workshops, dias de campo, palestras e uma biblioteca inteiramente digital. Na aba “Programação ao Vivo”, acontecem eventos diversos como cursos, rodas de conversas, lives, webinar, dentre outras atividades, que abordarão assuntos ligados à cadeia produtiva do agro, que engloba os segmentos dos grandes e pequenos produtores, além da agricultura familiar.

A titular da Seduc, Adriana Aguiar, destaca a relevância da programação para os estudantes da rede estadual. “Os alunos das nossas escolas agrícolas podem aproveitar todos esses espaços oferecidos para adquirir novos conhecimentos, ter acesso a pesquisas e estudos recentes nas mais diversas áreas, além de participar das palestras e eventos oferecidos pela Feira. Os visitantes também encontram, no pavilhão institucional da Seduc, a exposição das ações e atividades desenvolvidas pelas nossas escolas”, frisou a gestora.

Escolas Agropecuárias

As escolas agrícolas da rede estadual de ensino oportunizam a formação profissional de jovens estudantes da zona rural, formando profissionais de nível médio na área da agricultura, pecuária e diversas atividades de produção e gestão do agronegócio.

São 10 unidades escolares que ofertam cursos técnicos que atendem à demanda do setor agrícola do Tocantins, com mais de 1277 estudantes matriculados em cursos da área multidisciplinar das Ciências Agrárias. Agropecuária, Agroecologia, Agronegócio, Agroindústria e Zootecnia, são alguns dos cursos ofertados na rede estadual.

As escolas agrícolas estaduais estão localizadas em Almas, Arraias, Araguaçu, Esperantina, Colinas do Tocantins, Itacajá, Natividade, Monte do Carmo, Porto Nacional e São Salvador.