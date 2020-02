Eduardo Siqueira relata que está “engatinhando novamente na busca das soluções” para enfrentar doenças como Síndrome de Eagle e depressão Avalie esse post Avalie esse post

Depois de 150 dias afastado do cargo, o deputado estadual Eduardo Siqueira Campos (DEM) publicou uma postagem em sua rede social com grande peso emocional relatando problemas enfrentados por ele desde do 12 de outubro de 2016, quando sofreu uma paralisia facial a janeiro de 2020 quando ele foi “colhido por inexplicáveis perturbações do sono, momentos de síndrome de pânico, depressão (é muito difícil admitir), tonturas, novas fortes dores de cabeça”.

por Wesley Silas

Desde que tirou licença médica para tratamento de saúde há seis meses, o deputado se dedicou à sua família e postagens do seu cotidiano familiar nas redes sociais, sem expor as dores enfrentadas.

“O que era mais simples para um paciente compreender e lidar como os fatos ocorridos anteriormente, passou a ser uma nebulosa busca por tratamento afim de evitar uma cirurgia em local de difícil acesso. Enfim compreendi que tendo chegado aos 60 anos e enfrentando esse novo quadro, eu já não deveria insistir na missão de prosseguir na vida pública, adaptar-me as minhas reais condições e buscar a conclusão do meu mandato para depois somente dedicar-me aos meus filhos, principalmente aqueles ainda na 1ª infância e aos meus pais, ambos já com mais de 90 anos de idade”, relata o deputado.

Em seu facebook, o deputado publicou uma postagem em que ele relata que depois de passar por várias fases da Síndrome de Eagle no período em que esteve de licença médica se dedicou às atividades físicas e para alimentação saudável.

“Animado em perder peso, alimentar-me ainda melhor e praticar uma rotina mais efetiva de exercícios físicos, atirei-me a tratamentos bem estudados, por excelentes profissionais e assim mantive-me durante a virada do ano, com uma rotina de 5 vezes por semana na academia, caminhadas etc, isso até mês de janeiro”.

Em seguida ele relata que foi surpreendido com mais um problema de saúde em 2020.

“Mais uma vez, nesse final de mês e início de 2020, fui colhido por inexplicáveis perturbações do sono, momentos de síndrome de pânico, depressão ( é muito difícil admitir), tonturas, novas fortes dores de cabeça e a uma exaustão de exterminar a minha capacidade de tentar resolver esses novos problemas sozinho”.

Para o deputado o último problema o obrigou a se afastar das redes sociais, enquanto ele buscava ajuda profissional em Palmas.

“Estou engatinhando novamente na busca das soluções a das atitudes necessárias e compatíveis com o meu quadro atual. Resolvi fazer essa publicação já que o meu repentino sumiço das redes, do uso de celular e contatos com as pessoas, voltou a gerar muitos questionamentos e a carinhosa preocupação dos verdadeiros amigos”. Relata.

Escrever um Livro

Enquanto busca superar os problemas de saúde, Eduardo Siqueira disse que aproveitará o tempo para escrever o livro “Memórias de um Pai”.

“Tentarei continuar e concluir um 1º livro, Memórias de um Pai, que versa sobre a partida do anjo Gabriel e assim tentar reencontrar o caminho para continuar a servir ao povo que amo (como cidadão), as pessoas que sempre me dispensaram carinho, afeto e dedicação e a tentar fazer o melhor como pai, filho, chefe de família e membro da nossa sociedade. De verdade, para os que realmente me tem apreço, prefiro o pensamento positivo, oração e os melhores sentimentos, dispensando a todos de responderem essa minha longa explanação. Não tenho o objetivo de vitimizando-me, recolher ou angariar solidariedade. Precisarei mesmo da compreensão por já não poder retornar ligações, interagir como sempre fiz e estar presente em eventos sociais de qualquer natureza”.