Eduardo Fortes e senador Eduardo debatem processo eleitoral e emendas para Gurupi

O presidente do diretório municipal do PSDB de Gurupi, vereador Eduardo Fortes esteve em Brasília com o senador Eduardo Gomes (MDB) para tratar de demandas à população e discutir o processo eleitoral deste ano.

Por Redação

Segundo Fortes, o encontro aconteceu na tarde da terça-feira, 03,no gabinete do senador Eduardo Gomes (MDB) no senado federal em Brasília (DF), ocasião em que os dois trataram de demandas a população de Gurupi, emendas parlamentares ao município, e discutiram o processo eleitoral deste ano.

Em Gurupi Fortes deverá encabeçar chapa majoritária com Gutierres Torquato, enquanto o MDB trabalha o nome do advogado e presidente do diretório do MDB, Walter Júnior.

Demandas

Foram também abordados recursos para construção de ciclovias nas principais avenidas da cidade, aquisição de um consultório móvel à Liga Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer do município e reforma do prédio da entidade, assim como repasse por meio de convênio com o Governo Federal de um ônibus ao Conselho Municipal de Esporte e Cultura Municipal para auxiliar os desportistas, artistas e artesãos de Gurupi. Na ocasião, solicitou verba para colocar grama sintética em alguns campos de futebol.

“O nosso município possui um número muito elevado de atletas que participam de competições dentro e fora do município. Temos a ciência de que os eventos esportivos e culturais são de extrema importância. Por isso defendo essa aquisição ao município”, pontuou Fortes.

Segundo o tucano, o senador Eduardo Gomes sinalizou positivamente para atender as demandas e garantiu se dedicar para buscar soluções aos problemas apontados pelo vereador na cidade de Gurupi.

“Nossa responsabilidade é buscar todas as forças para atender os pedidos da população e acompanhar de perto para que as questões sejam resolvidas”, finalizou o vereador.