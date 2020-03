Eduardo Fortes e Gutierres Torquato reúnem boleiros e mobilizam projeto Atletas do Amanhã Avalie esse post Avalie esse post

O campeonato de futebol foi realizado neste último domingo (08) no campo de terra do bairro Parque das Acácias e mobilizou vários atletas, reunindo também um grande público que acompanhou os jogos.

Por Régis Caio

Vários times amadores da cidade participaram do evento e no final a equipe do Papinhas, do Campo Belo venceu a competição, já o time da Cooperfrigu ficou com o vice-campeonato.

“Para mim é uma satisfação enorme promover mais uma edição do projeto Atletas do Amanhã, uma oportunidade para descobrir novos talentos para o futebol. Esta é uma iniciativa que desenvolvo há muito tempo nos bairros de Gurupi com apoio do Gutierres Torquato e a expectativa é sempre de incentivar a pratica esportiva”, disse Eduardo Fortes.

O campeonato teve um grande público que acompanhou os jogos e segundo Fortes e Torquato outras edições irão ocorrer em bairros de Gurupi.

“O que me deixa feliz é ver a quantidade de pessoas prestigiando o esporte, aqui não se tem apenas os jogadores, você ver também famílias, mulheres, crianças e todos prestigiando o evento e incentivando os atletas, isto é bom, mostra o bom resultado e a importância de apoiar a causa esportiva em Gurupi. Ações como esta, não pode parar e sim ter continuidade promovendo a inclusão social”, destacou Gutierres Torquato.