EDITAL CITANDO: VALDIR FERNANDES LIMA

Poder Judiciário

JUSTIÇA ESTADUAL

Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins

3ª Vara Cível de Gurupi

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 0010440-83.2018.8.27.2722/TO

AUTOR: FRANCISCO SOARES DE SOUSA

RÉU: VALDIR FERNANDES LIMA

EDITAL Nº 307293

CITANDO: VALDIR FERNANDES LIMA, brasileiro, casado vendedor, portador dos documentos de identidade CI/RG nº 1.403.648 SSP-MA inscrito no CPF/MF sob o nº 623.530.981-34, atualmente em lugar incerto e não sabido. OBJETIVO: Citar da Ação OBRIGAÇÃO DE FAZER que lhe é proposta por FRANCISCO SOARES DE SOUSA, bem como para no prazo de 15 (quinze) dias, contestar, sob pena de revelia e confissão. ADVERTÊNCIA: Art. 344 do C.P.C (Não contestando presumir-se-ão como verdadeiros os fatos narrados pelo autor na inicial) REQUERENTE: FRANCISCO SOARES DE SOUSA. REQUERIDO: VALDIR FERNANDES LIMA AÇÃO: Procedimento Comum Cível. Processo: nº 0010440-83.2018.8.27.2722. PRAZO DO EDITAL: 20(vinte) dias. Em Gurupi – TO. Eu , técnica judiciária que digitei e subscrevi.

Documento eletrônico assinado por FABIANO GONCALVES MARQUES, Juiz de Direito, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Instrução Normativa nº 5, de 24 de outubro de 2011. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.tjto.jus.br, mediante o preenchimento do código verificador 307293v2 e do código CRC 8ef477a1.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): FABIANO GONCALVES MARQUES

Data e Hora: 11/3/2020, às 18:13:11

0010440-83.2018.8.27.2722