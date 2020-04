Edinho Fernandes filia-se ao Avante e partido será o “grupo da morte” nas eleições para vereador em Gurupi

No último dia da janela partidária o suplente de deputado Edinho Fernandes assinou sua ficha de filiação ao Avante e vai disputar uma vaga na Câmara Municipal de Gurupi. Além dele, partido conta com dois vereadores, um ex-vereador e lideranças de vários segmentos da cidade.

Por Régis Caio

O Avante de Gurupi vai com chapa completa de pré-candidatos a vereadores, 23 nomes. O que surpreendeu aos que lá já estavam foi a filiação na reta final da janela partidária do suplente de deputado, Edinho Fernandes, que vem com apoio da maioria da juventude das Assembleias Madureira de Gurupi.

O partido que vai apoiar a base do prefeito Laurez terá candidatos a vereadores de peso e está sendo chamado pelos analistas políticos da cidade como o “Grupo da Morte”.

Além de Fernandes, estão no Avante os vereadores Claudio do Trevo, Zezinho da Lafiche, o ex-vereador Jonas Barros e outras lideranças da cidade como o jornalista Dóris Barros.

O partido acredita que alcançará número suficiente para fazer dois vereadores nas eleições deste ano.