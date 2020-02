Edinho caminha para ir para o Avante e sinaliza para “passar a vassoura” no MDB Avalie esse post Avalie esse post

Com o apoio da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ministério de Madureira, e articulação do ex-vereador Raimundo Feitosa, o ex-presidente da ATS deixará o PROS da deputada Josi Nunes, para filiar no Avante que, até então, estava sendo pleiteado em Palmas pelo também assembleiano, vereador Ivanilson Marinho (hoje MDB). Um dos desafios do grupo evangélico de Edinho é emplacar candidatura à prefeitura de Gurupi ou a vice numa chapa forte com chances de vitória.

por Wesley Silas

Depois de desacordo interno entre grupos assembleiano de Palmas, um deles representado pelo pastor João Campos. O Avante que estava a caminho do vereador Ivanilson Marinho (MDB) para Edinho Fernades e tudo indica que será presidido pelo ex-vereador Raimundo Feitosa (ex-MDB).

No bastidores a intenção do grupo de Edinho e Feitosa é indicar o nome do vice-prefeito em uma chapa majoritária forte e o mais indicado é Edinho Fernandes, apesar de ter, praticamente, eleição garantida para o cargo de vereador no momento em que a igreja Assembleia de Deus, presidida pelo pastor João Feitosa, continua sendo grande protagonista no processo eleitoral em Gurupi.

Sem admitir detalhes sobre os bastidores nesta pré-campanha eleitoral, Edinho Fernandes afirmou ao Portal Atitude que nos próximos dias ele e Raimundo Feitosa estão indo a Palmas para ajustar os detalhes da filiação do grupo no Avante e buscar uma carta de anuência junto ao presidente do PROS para garantir sua suplência de deputado.

“Eu recebi a garantia do deputado Júnior Geo de que o partido (PROS) me daria anuência para sair, pois é notório todos os problemas que eu estou sofrendo com o Diretório Municipal em Gurupi e nada mais justo do que o partido me liberar para que eu os meus projetos de uma forma tranquila e a anuência é uma justa causa para que eu não perder o direito de lá na frente poder assumir o mandato. Até o dia 10 de março vou a Palmas para buscar esta carta e acertar os detalhes do movimento que vamos fazer para o Avante”, disse Edinho.

Filiados do MDB para o PROS e Avante

Segundo Edinho assim que for formalizado a ida do seu grupo para o Avante, várias lideranças jovens do MDB deverão lhe acompanhar.

“Quando eu estive no MDB filiamos muitas pessoas, sendo algumas delas a meu convite, enquanto outras faziam parte do governo ou a convite da ex-deputada Josi Nunes. As pessoas que continuam ligadas a mim, sendo a maioria jovens evangélicos, vão sair; mas têm outros nomes que já estão desfiliando como o próprio Feitosa e a Joelma que estão com a carta pronta”, disse Edinho.