Edição do projeto Feira Segura será realizada em Paraíso nesta quarta-feira

Apoiado pelo Sebrae, o projeto realizou feiras em Gurupi, Dianópolis e Porto Nacional no mês de maio

Mais uma edição do projeto Feira Segura será realizada nesta quarta-feira, 3. Desta vez, a feira acontecerá no município de Paraíso, a partir das 14 horas, na Feira Joaquim Júlio Peixoto. O objetivo do projeto é viabilizar o escoamento da produção agropecuária para garantir o abastecimento de alimentos à população, atendendo as normas de segurança e higiene. Com apoio do Sebrae Tocantins, a iniciativa é realizada pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR/TO) e a Confederação Nacional da Agricultura (CNA).

Além das orientações sobre higiene e manipulação adequada dos alimentos em oficinas que antecedem as feiras, os feirantes recebem um kit com avental, toucas, luvas, máscaras, embalagens e álcool em gel para trabalharem com maior segurança. Na entrada das feiras também são disponibilizados aos visitantes o álcool em gel e máscaras de tecidos higienizadas. O projeto Feira Segura já foi realizado em Dianópolis, Gurupi e Porto Nacional.

“O Sebrae apoia iniciativas como a Feira Segura, seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) para evitar o contágio por coronavírus. É mais uma oportunidade de garantir que os alimentos cheguem com segurança à população tocantinense, além de estimular os produtores rurais que estão com dificuldades para vender a produção”, destacou o superintendente do Sebrae, Moisés Gomes. (Assessoria de imprensa Sebrae)

Acesse: https://bit.ly/2XI5Z08