Duzentos alunos participam de aula inaugural de cursos profissionalizantes em Gurupi

A Prefeitura de Gurupi segue investindo em qualificação profissional gratuita para a população gurupiense e na manhã desta segunda-feira (17), foi dado pontapé inicial a mais quatro turmas do Centro de Capacitação Profissional de Gurupi. A Aula inaugural foi realizada no auditório do Centro de Convenções Mauro Cunha.

Por Redação

Ao todo serão 200 alunos iniciando nos cursos de Manicure e Pedicure; Depilação e Massagem; Design de sobrancelhas e Maquiagem; e Barbearia – Design de barba e sobrancelha masculina. Os cursos têm entre 160 e 200 horas/aula e são ofertados pela Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Proteção a Mulher por meio do Centro de Capacitação de Gurupi.

O Manoel Guimarães será um dos alunos do curso de Barbearia e pensa em montar o próprio negócio. “Quando fiquei sabendo das vagas não pensei duas vezes, corri para fazer minha inscrição, é uma excelente oportunidade para eu montar minha própria barbearia”, contou.

A Luciane Alencar irá fazer ocurso de Design de sobrancelhas e Maquiagem e também pensa em se tornar microempreendedora. “Estava ansiosa para iniciar o curso e pretendo aproveitar o máximo do curso para me tornar uma grande profissional e trabalhar para mim mesma”, disse.

O Secretário do Trabalho, Assistência Social e Proteção a Mulher, Dida Moreira, enalteceu o empenho da gestão atual em qualificar as pessoas, e reforçou que somente pelo Centro de Capacitação Profissional, mais de 5 mil pessoas foram qualificadas nos últimos sete anos. “A Prefeitura de Gurupi não tem medido esforços para preparar as pessoas para o mercado de trabalho. Destes cursos, sairão profissionais altamente qualificados para atuar em suas áreas. Isso é promover oportunidade, emprego e renda para a população”, afirmou.

O instrutor do curso de Barbearia será o Breno Farias, que foi qualificado pelo Centro de Capacitação Profissional de Gurupi, e hoje retorna para ministrar aulas. “Eu sou resultado desse trabalho da Prefeitura, fiz o curso de graça, montei minha barbearia e agora também serei instrutor do curso. Sou muito grato pela oportunidade que tive e estou feliz com esse novo desafio”, declarou.

A Aula inaugural contou com a participação da palestrante Andreia Marcelino, que falou sobre Microempreendedor, abertura do MEI, documentação, vantagens, carga tributária e retorno financeiro em sua palestra aos alunos.

Sala do Empreendedor

Além dos cursos de capacitação, a Prefeitura também incentiva o empreendedorismo por meio da Sala do Empreendedor de Gurupi. O espaço criado em 2013 oferece atendimento gratuito a quem busca sair da informalidade e montar o seu próprio negócio. Atualmente já são mais de 3 mil microempreendedores cadastrados pela Sala.