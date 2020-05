Dupla suspeita de exibir armas de fogo para moradores de Aliança é presa pela PM

A Polícia Militar (PM) em Aliança Tocantins apreendeu neste final de semana três armas de fogo de fabricação caseira. Durante a ação dois suspeitos foram presos por posse irregular de arma de fogo, de 34 e 59 anos. A apreensão foi realizada na casa do homem de 59 anos, após denúncia anônima.

Da Redação

Após policiais militares receberem uma denúncia anônima de que no numa casa no setor Sol Nascente, duas pessoas estariam exibindo arma de fogo para os moradores, a guarnição policial deslocou ao local, onde encontrou os suspeitos. Os policiais entraram na residência fizeram a varredura.

Durante a averiguação foram encontradas junto com os pertences de um dos suspeitos uma espingarda artesanal tipo cartucheira calibre 20, com um cartucho intacto do mesmo calibre; uma carabina de pressão caiibre 4,5 mm e uma coronha de madeira com o conjunto de ferrolho de uma espingarda. Ainda foi localizada outra espingarda artesanal do tipo bucha em outro cômodo da casa, que segundo o proprietário da residência lhe pertencia.

Os detidos confessaram aos militares que as armas eram fabricadas por eles. Os dois envolvidos foram presos e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil junto com todo material apreendido.