Dupla é presa por tráfico de drogas no sul do Estado Avalie esse post Avalie esse post

A Polícia Militar prendeu na noite deste sábado, 11, em Gurupi, dois homens acusados de tráfico de droga. Em poder dos suspeitos a PM encontrou meio quilo de maconha e 250 gramas de crack.

Da Redação

A prisão aconteceu na BR-242, Km 345, sentido à cidade de Peixe – TO. Uma denúncia anônima motivou a intervenção dos policiais militares, que através do serviço de inteligência com o apoio de uma equipe da Força Tática do 4° Batalhão de Polícia Militar localizaram e interceptaram um ônibus de transporte intermunicipal, onde os suspeitos haviam embarcado.

Durante as buscas os policiais localizaram os dois suspeitos, que ao serem submetidos à revista constatou-se que eles transportaram os produtos entorpecentes em mochilas portadas por ambos.

Os autores receberam voz de prisão em flagrante e em seguida foram conduzidos juntamente com o produto do delito e apresentados na Delegacia Central de flagrantes para os devidos procedimentos.