Dupla é presa por tráfico de drogas no sul do Estado

A Polícia Civil, por meio da Deic de Gurupi e Denarc efetuaram a prisão em flagrante de dois homens na noite deste sábado, 27, suspeitos de tráfico de drogas.

Por Régis Caio

A prisão aconteceu na BR-153, nas proximidades do município de Aliança do Tocantins. Durante a abordagem foram apreendidos 12 kg de maconha e 2 kg de outra droga conhecida por Skank. Os entorpecentes estavam escondidos no carro em que estavam os acusados.

A Polícia Civil informou que a droga seria distribuída em todo o estado. Os envolvidos foram levados para a delegacia de flagrantes de Gurupi.