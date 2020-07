Dupla é presa por tráfico de drogas em Aliança

Dois homens de 32 e 22 anos foram presos pela Polícia Militar no início da noite de terça-feira, 07, na Rua 01, do setor Jardim Aliança, no município de Aliança do Tocantins. Com os infratores foram apreendidos droga e dinheiro.

Da Redação

A ocorrência teve início, após a PM ser noticiada de que havia sido furtada uma bicicleta em frente a um estabelecimento comercial no centro de Aliança. A equipe policial empreendeu diligência no intuito de recuperar o veículo e prender o autor do furto. Quando fazia patrulhamento no endereço citado, avistou uma bicicleta com as mesmas características repassadas pela vítima, na porta de uma residência. O local é conhecido pelos moradores do bairro, como “boca de fumo” e é frequentado por usuários de drogas.

Durante a averiguação, um dos indivíduos se aproximou dos policiais e foi abordado, com ele foi localizado uma porção de substância análoga ao crack, pesando aproximadamente, 13 gramas e ainda R$ 337, 00 em espécie. Ao ser questionado a respeito droga ele afirmou ter comprado de um homem de 22 anos, que estava ao lado. Os policiais também o abordaram e ele confessou ter vendido a droga.

Diante dos fatos, ambos foram conduzidos para delegacia da Polícia Civil de Gurupi, juntamente com o material apreendido. Os envolvidos já têm várias passagens pela justiça por roubo, furto, disparo de arma de fogo em via pública e apropriação indébita.