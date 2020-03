Dupla é presa pela PM após roubo no centro de Gurupi

A Polícia Militar (PM) prendeu na noite dessa quinta-feira, 26, em Gurupi, dois homens, 28 e 32 anos, acusados de roubo a transeunte. O aparelho celular roubado foi recuperado pelos policiais, que também apreenderam uma motocicleta Yamaha Factor 150, cor vermelha utilizada na prática delituosa.

Da Redação

O crime aconteceu na avenida Guaporé, esquina com a Rua 15, Centro. A PM foi acionada pela vítima, que noticiou a prática delituosa. A vítima disse que havia sido surpreendida pelos acusados que trafegavam na motocicleta, ocasião em que o passageiro a ameaçou com uma arma de fogo, obrigando-a a entregar o aparelho celular e em seguida ambos fugiram.

Durante as diligências equipes de policiais militares do 4º Batalhão fecharam o cerco e localizaram os acusados, que já haviam lançado fora o celular. No desdobramento da ocorrência os homens foram reconhecidos pela vítima, confessaram o crime e indicaram o quintal de uma residência onde jogaram o objeto. Nas buscas os policiais localizaram o celular, porém a suposta arma do crime não foi localizada, tendo os autores negado estarem armados.

A dupla de suspeitos recebeu voz de prisão em flagrante e juntamente com o celular e a motocicleta apreendida foram apresentados na delegacia Central de Flagrantes, para as devidas providências.