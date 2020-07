Dupla acusada de praticar roubos em Gurupi é presa

Na manhã dessa quinta-feira, 23, a Polícia Militar prendeu dois suspeitos, ambos de 26 anos, de praticarem três crimes de roubo em menos de 24h na cidade de Gurupi. A prisão ocorreu no setor Malvinas, na Rua C, logo em seguida do terceiro ato criminoso.

Da Redação

Durante a ação os policiais recuperam uma motocicleta e um aparelho de celular, além de apreenderem uma pistola Airsoft modelo semelhante à Taurus 24/7, usada pelos detidos para praticarem os crimes.

A prisão aconteceu minutos depois que a vítima entrou em contato com a PM por meio da Central de Atendimento 190. O homem vitimado contou que estava saindo da igreja na Avenida São Paulo quando foi surpreendido pelos infratores com uma arma de fogo que o ameaçou e levou a sua motocicleta Honda C100 Biz, de Cor prata.

Após essas informações equipes policiais do 4º Batalhão empreenderam diligência e um policial militar que estava de folga identificou os autores na moto roubada e fez o acompanhamento tático. Em seguida foi realizada a abordagem no setor Malvinas, na Rua C juntamente com o CPU.

Durante a abordagem, os policiais localizaram uma pistola Airsoft modelo semelhante à Taurus 24/7 com o suspeito de 26 anos. Foi realizada diligência na residência do outro suspeito, onde os policiais localizaram um aparelho celular roubado na noite passada em um bar da cidade.

Diante dos fatos, todos os envolvidos e o material apreendido foram encaminhados e apresentados na Central de Flagrantes para as medidas cabíveis. Ressalta que, as vítimas dos três roubos fizeram o reconhecimento dos mesmos.