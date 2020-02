Duodécimo | Nos últimos cinco anos aumento nos repasses à Câmara de Gurupi superou 80% Avalie esse post Avalie esse post

Nos últimos cinco anos o rapasse mensal do duodécimo para a Câmara Municipal de Gurupi aumentou 80,32%. Conforme o Portal Transparência da Casa de Leis em 2019 a Câmara de Gurupi recebeu mensalmente R$ 692.629,13 e para este ano passará a receber R$ 786.411,76.

por Wesley Silas

Neste mesmo período (cinco anos), o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), usado para reajustar contratos de aluguel residencial, chegou a 22,53% e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA) neste mesmo período chegou a 27,9%. O IPCA/IBGE mede a variação dos custos dos gastos das famílias brasileiras com alimentação e bebidas, transporte, habitação, saúde, vestuário e educação. Enquanto isso, o repasse do duodécimo para a Câmara Municipal de Gurupi saltou de 436.110,17 mil para R$ 786.411,76, representando crescimento de 80,32%.

Economia de R$ 3.7 milhões nos últimos três anos

Conforme o Portal Transparência da Câmara Municipal de Gurupi, em 2020 o presidente da Casa, Wendel Gomides (PDT) conseguiu economizar e depositar numa conta do Fundo Especial da Câmara R$ 1.369,266,44 no dia 01 de janeiro de 2019 e no dia 27 de dezembro de 2019 R$ 1 milhão. Nos dois anos em que o vereador Valdônio Rodrigues (PSB) esteve na presidência, foram feitos três transferências para o Fundo, sendo o primeira no dia 02 de janeiro de 2018 no valor de R$ 344 mil, outra no dia 27 de dezembro 2018 no valor de R$ 1 milhão e a última no dia 28 de dezembro do mesmo ano no valor de R$ 25.266,44. Ao todo, a soma do fundo chega a 3.738.532,88.

Desafio de construir sede própria

Com grande volume entrando em caixa, o desafio da Casa neste ano eleitoral será a construção do prédio próprio. Segundo o presidente da Câmara Municipal, Wendel Gomides, a previsão de gasto com a construção do prédio de 2.840m² é de R$ 6,7 milhões, com licitação em andamento. Para isso, ele terá o desafio de economizar R$ 3 milhões em 2020, do montante de R$ 9,4 milhões previstos para entrar nos cofres do Poder Legislativo Municipal de Gurupi.