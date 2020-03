Dulce Miranda lança Cezinha como pré-candidato a prefeito de Peixe pelo MDB Avalie esse post Avalie esse post

No, sábado, 14, em Peixe, a Deputada Federal Dulce Miranda participou da eleição do diretório do MDB na cidade, oportunidade em que, ao lado do presidente da Sigla, deputado Nilton Santos, vereadores e outras lideranças, lançaram a pré-candidatura do líder Cezinha, a prefeito da cidade. O evento aconteceu na Câmara e Vereadores da cidade.

por Redação

Detentor de um mandato de vereador, e com experiência em administração pública, Cezinha já respondeu por quatro Pastas no município, a exemplos da Secretaria da Saúde e Administração. Segundo a deputada Dulce Miranda, o Partido acatou o nome do pré-candidato após ouvir o pedido da maioria dos vereadores, de lideranças e da população. Neste sábado, quem também declarou apoio à candidatura dele foi o ex-vereador Índio, um dos principais líderes de Peixe, que já foi vereador por dois mandatos, dos anos de 2009 a 2016.

Primo pobre

“O apoio do Índio ao seu nome Cezinha, junto a essa quantidade de aplausos incessantes das pessoas que aqui estão já mostram o carinho que todos têm por você, pelo Índio e pelos nossos vereadores Aier Ribeiro, Clerin Sena, Manoel Santana, Raffael Pereira. A sua eleição será baseada na honestidade, nas proposituras para o município e na união de forças. Você, meu amigo, não precisa achar que é um ‘primo pobre’ porque o seu coração e sua vontade de trabalhar são ricas, e pode ter certeza, que estarei batendo na porta das casas de todos os moradores dessa cidade para pedir voto para Cezinha”, disse a deputada Dulce Miranda, ressaltando a fala de Cezinha ao dizer que é de origem pobre e por isso tem sido chamado de “primo pobre” por alguns opositores.

No evento, a parlamentar relembrou ainda do carinho que tem pela cidade, reforçando em sua fala das emendas que fez ao município, totalizando quase R$2 milhões de reais. “Os vereadores que citei nunca mediram esforços para buscarem junto a mim, melhorias para este município, por isso, graças a eles, a essa preocupação que todos têm com o desenvolvimento da cidade que poderemos trabalhar ainda mais em um futuro próximo”, concluiu. A Deputada lembrou também da vereadora Marsiuleide que possivelmente apoiará outra candidatura, mas que tem igualmente o seu respeito.

Cezinha

Augusto Cezar Pereira dos Santos tem 48 anos anos, é casado, pai de três filhas e nasceu em Peixe. Só disputou uma pleito para a vereança do qual foi eleito, e na última eleição se candidatou a prefeito ficando em segundo lugar, com 35,7% de votos na preferência do eleitorado, totalizando 1.553 votos, estando a menos de 5% do primeiro colocado.

Além da comitiva do Partido, participaram da eleição, a presidente do MDB Mulher, Cel. Patrícia e vereadores e lideranças das cidades vizinhas.