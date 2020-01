Dulce Miranda defende perfil de Walter Júnior como pré-candidato a prefeito de Gurupi Avalie esse post Avalie esse post

Durante visita do presidente do Diretório Municipal do MDB em Gurupi e pré-candidato a prefeito, Walter Júnior, a deputada federal Dulce Miranda (MDB) rasgou elogios. “São perfis como seu que o nosso Estado merece”, disse a parlamentar no Instagran.

Por Wesley Silas

Walter Júnior estava acompanhado de seu pai Walter Barroso Vitorino e de sua irmão Daniella quando foi recebido pela deputada federal, Dulce Miranda como o pré-candidato do MDB a prefeito de Gurupi.

“Tenho um carinho muito especial por essa família que sempre nos acolheu tão bem, mas principalmente admiro a preocupação do Walter Júnior com a população do município, desde quando respondia pela Procuradoria Geral de Habitação de Gurupi e depois como vereador”, disse a deputado após defender o nome de Walter como pré-candidato.

Perfil de político que o estado merece…

No final da postagem a deputada considerou o nome do Walter Júnior com o perfil de político que o Tocantins necessita.

“Além de querer muito pela cidade, como presidente da Sigla, Walter Jr tem buscado trazer para o Partido nomes que também agregarão valor a essa somatória de esforços pela cidade. Conte comigo! São perfis como seu que o nosso Estado merece!”, concluiu a postagem da deputada.

O nome de Walter Júnior é um segundo que os partidos antecipam como pré-candidatos a prefeito de Gurupi. O primeiro a ter aval partidário foi o professor Sávio Barbalho lançado por líderes do PT no domingo, 26. Enquanto nomes estão sendo trabalhados, os demais nomes que querem ocupar a cadeira alta do município ainda não foram considerados pré-candidatos por seus partidos que promete acontecer em momentos de filiações ou daqui alguns meses quando abrirá o período das convenções partidárias que acontecem entre os dias 04 de julho a 15 de agosto, conforme prevê o calendário eleitoral (leia aqui).