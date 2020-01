Duas vezes indicado ao Prêmio Nobel da Paz, Sr. Gentileza fará palestras em UTI’s e hospitais de Palmas Avalie esse post Avalie esse post

Indicado ao Prêmio Nobel da Paz nos anos de 2018 e 2019, o escritor, coach e missionário carioca Luiz Gabriel Tiago, conhecido como Sr. Gentileza, visita pela terceira vez o Tocantins e estará em Palmas de 31 de janeiro a 05 de fevereiro, para ministrar palestras em hospitais e Unidades de Terapia Intensiva da Capital. Os encontros sobre a gentileza contarão com dinâmicas e conversas voltadas às equipes de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, profissionais de setores administrativos, além de familiares de pacientes internados e instituições parceiras da área da saúde.

Da Redação

As palestras acontecem durante cinco dias, pela manhã, à tarde e à noite, atendendo as equipes da UTI Neonatal da Intensicare no Hospital e Maternidade Dona Regina, da UTI Adulto Intensicare no Hospital Oswaldo Cruz, e em todo o Hospital IOP. Quem traz o Sr. Gentileza ao Tocantins é a holding Americas Health, gestora de hospitais líderes em tecnologia e UTI’s de todo o país, além de serviços de radiologia, hemodiálise e internação domiciliar.

“Nós temos essa missão de gentileza na Americas Health como um todo. Isso faz parte da nossa cultura e nós atuamos assim nas nossas unidades desde sempre, mas queremos ir além, envolver a comunidade, as famílias. Porque gentileza não é só no ambiente de trabalho, ela começa aqui, mas isso se estende por toda a região onde atuamos”, explica Loyani Moreira, gerente de Gente e Gestão da Americas Health.

Luiz Gabriel Tiago tem 23,5 mil seguidores no Instagram e é estudioso dos impactos da gentileza na sociedade. Ele é autor de vários livros sobre relações humanas, entre eles o best seller “Gentileza no Trabalho”, em que aborda a importância das relações saudáveis, de uma forma leve e inspirada nos poemas do Profeta Gentileza (José Datrino, 1917-1996).

“O Sr. Gentileza já esteve em todas as nossas unidades no Mato Grosso e Pará, e agora retorna mais uma vez ao Tocantins. Ele traz para as pessoas a importância de encontrarmos em nós a gentileza e de sabermos usar isso no ambiente em que estamos, seja de trabalho, familiar, pessoal. Há muitos anos ele já vem trabalhando conosco, trazendo essa missão da gentileza aos nossos colaboradores”, conta Loyani Moreira.

De origem simples, o Sr. Gentileza começou a trabalhar aos 15 anos como vendedor ambulante no centro do Rio de Janeiro e em 2010 fundou a empresa social Pontinho de Luz, com sede em Niterói, dedicada à vivência da gentileza por meio dos seus treinamentos, palestras e ações solidárias que ajudam a mudar a vida de milhares de pessoas pelo Brasil afora e em diversos países do mundo.

Para Luiz Gabriel, a prática da gentileza é essencial, especialmente nas UTI’s e hospitais. “Estou muito feliz em retornar pela terceira vez ao Tocantins. Nesta visita levarei palestras que conscientizam sobre a importância da Gentileza na sociedade e o papel de cada um, seja no trabalho, em casa, na rua, em qualquer lugar. Também contarei a minha história de vida”, revela o Sr. Gentileza.

Nos últimos anos, Luiz Gabriel recebeu vários prêmios nacionais e menções honrosas em reconhecimento ao trabalho em prol do bem-estar da sociedade. Hoje, 100 mil pessoas vestem a camisa da Pontinho de Luz no Brasil, na América do Sul, Europa e Oriente Médio. “Ser um Pontinho de Luz é se colocar no lugar do próximo e sentir suas dores. Sentir a dor do outro é ter atitude e fazer algo para mudar a situação. Acreditamos que podemos transformar ao nosso redor, quando decidimos mudar a nós mesmos”, afirma o Sr. Gentileza.