Duas pessoas morrem em acidente na BR-153 no sul do estado

O acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira (08) na BR-153, próximo ao município de Talismã no sul do estado.

Por Régis Caio

Segundo informações iniciais do SAMU, um veículo Siena perdeu o controle e capotou próximo ao município de Talismã, com 2 (duas) vítimas encarceradas já sem vida e que o local que estava o carro era de difícil acesso.

“Ao chegarmos no local realizamos o desencarceramento das vítimas e retiramos a mesmas utilizando a maca cesto, deixando os corpos aos cuidados da PRF”, informou o Corpo de Bombeiros.

No local a equipe da ambulância de Alvorada informou que havia transportado três vítimas do referido acidente. Uma das vítimas que veio a falecer é Geyd Any Pinheiro, já a outra vítima não teve o nome divulgado. Os corpos foram levados para o IML de Gurupi.