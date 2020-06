Drone é abatido no presídio de Palmas após jogar objetos ilícitos para detentos

Na tarde deste domingo, 28, foi abatido um drone que sobrevoava a Casa de Prisão Provisória (CPP) de Palmas. Os agentes de execução penal que estavam de plantão o avistaram pelo circuito interno de segurança. O artefato possuía produtos eletrônicos, os quais seus controladores tentavam entregá-los aos presos. Não foram encontrados os envolvidos.

Da Redação

Agentes de Execução Penal que faziam a segurança na muralha CPP de Palmas foram comunicados pelo setor que monitora via Circuito Interno de TV, a presença de um drone sobrevoando a área de proteção do banho de Sol do Pavilhão B. A equipe de plantão, juntamente com a equipe de solo, deparou-se com o objeto preso na tela de proteção do banho de sol. Houve a necessidade de contenção dos presos que tentavam acessar os produtos ilegais.

Ao final da operação o drone foi abatido e alguns objetos foram recuperados, dos quais constavam: 10 Chips, dois celulares, quatro fones de ouvido, quatro carregadores e um cabo USB. Todo o material interceptado será encaminhado à Polícia Civil (PC/TO).

O superintendente dos Sistemas Penitenciário e Prisional (Sispen/TO), Orleanes Sousa, fez questão de ressaltar o sentimento de gratidão pelo serviço prestado pela equipe de agentes envolvidos no processo de segurança das unidades. “Eles estão sempre muito atentos para não permitir que aconteçam atos como este. Desde o início do ano foram muitas as tentativas, mas não baixaremos guarda. Temos muito a agradecer aos agentes de execução penal dos Sistemas Penitenciário e Prisional do Tocantins”, concluiu.

A Seciju, através da Superintendência de Administração dos Sistemas Penitenciário e Prisional, por meio da Agência de Inteligência local, irá monitorar o caso.