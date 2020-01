Dor do cotovelo, agressão a convidada de seu aliado e canibalismo político, marcou a vinda de Amastha a Gurupi Avalie esse post Avalie esse post

Ataque a obra da construtora que está fazendo o HGG, mesma que reformou a UnirG na gestão do seu aliado, Laurez Moreira, pratica de canibalismo político em menos de 24hs dele ter defendido a união entre os grupos do PSB e PSDB e convidou o principal líder tucano para filiar no partido socialista e lançamento do vereador Valdônio Rodrigues como candidato a prefeitura, sem citar o nome de Kita Maciel foram algumas atitudes confusas de Carlos Amastha durante visita a Gurupi.

por Wesley Silas

Ato I – Hospital Geral de Gurupi caindo

“Rapaz eu não sou engenheiro, mas este negócio está caindo”, disse Amastha em vídeo publicado em sua rede social enquanto ele estava na parte externa do alambrado do Hospital Geral de Gurupi que fica em frente a UnirG. Na vontade de atacar o governo estadual, Amastha não pensou que a obra esta sendo construída por uma empreiteira respeitada no Estado que leva em seu case de sucesso grandes obras como a reforma da UnirG na gestão do prefeito Laurez Moreira que é seu aliado, construção de obras em sua gestão quando foi prefeito de Palmas e recentemente construiu o Fórum de Araguaína. Ao criticar a obra, Amastha atacou credibilidade da construtora, se equivocando num ataque em que o alvo foi a empresa e não o governo. Agora poderá responder por um processo. Enfim, mostrou dor de cotovelo por não admitir a derrota política de 2018.

Ato II Canibalismo político

Durante encontro entre os tucanos, prefeito de Gurupi, Laurez Moreira, presidente do PSDB, Eduardo Fortes e o empresário direitistas, Oswaldo Stival, Amastha sair em defesa da unidade do grupo e disse que não existiria “nenhuma possibilidade dos três não andarem” juntos na eleição deste ano. No encontro faltou o presidente estadual da sigla, mesmo estando presente em Gurupi onde lançou um empreendimento imobiliário. Mesmo sabendo que a prefeita Cinthia Ribeiro estaria em Gurupi no dia seguinte, a convite do prefeito Laurez, para inaugurar a CEMEI, João Ribeiro, Amastha não poupou crítica a sua ex-vice prefeita a chamando de “grande traidora”, fez comparativos diminutivos da gestão de Cinthia em Palmas com a de Laurez em Gurupi e no dia seguinte praticou canibalismo no grupo ao tentar tirar Oswaldo Stival do PSDB e lança-lo a prefeito pelo PSB.

Ato III – Sem ouvir a base

Na Paçoca do Sóro onde aconteceu o selfie do selfie, uma ex-vereadora filiada no PSB comentou à reportagem do Portal Atitude sobre a maçarocada do presidente estadual do seu partido em Gurupi ao lançar o nome do vereador Valdônio Rodrigues como segunda opção do grupo [Laurez, Stival e Amastha] em Gurupi em uma reunião com sete pessoa em que esqueceram de citar o nome do pré-candidato a prefeito Kita Maciel e, segundo a ex-vereadora, Wanda Botelho, ela irá sair do PSB por não caber ela devido a falta de sensibilidade dos comandantes do partido em ouvir a base.

Aliados amigos-inimigos

A semana que poderia ter sido fechada com chaves de ouro para o grupo do prefeito Laurez Moreira (PSDB), terminou com casos de fiascos como as falas do seu aliado e presidente do PSB, Carlos Amastha e do comportamento dos vereadores da base na confusão da Copa do Craque com Policiais Militares. Neste momento em que os políticos necessitam de lucidez, estes acontecimentos podem ser entendidos como armadilhas que atrapalham o ano eleitoral na sucessão do prefeito Laurez. Enfim, quem tem amigo assim não precisa de inimigo.