Dois homens suspeitos de roubo de gado são mortos após confronto com a polícia

Os dois envolvidos são acusados de integrar uma quadrilha que roubou 170 cabeças de gado em uma fazenda no sul do estado.

Da Redação

Dois homens foram mortos em confronto com a Polícia Militar neste sábado (21), na região de Cariri, sul do Tocantins. Os dois são suspeitos de integrar uma quadrilha que roubou 170 cabeças de gado e manteve uma família em cárcere privado, na zona rural de Dueré. O confronto foi durante a operação Hórus Divisa.

Segundo PM, a polícia de Goiás informou que os suspeitos estavam na região sul do Tocantins neste sábado, em um carro prata com placa de Goiânia.

Com as características, a polícia acabou deparando com o veículo em uma estrada vicinal em atitude suspeita. Os militares informaram, que ao aproximarem, o carro evadiu, perdeu o controle e saiu da estrada. A dupla saiu atirando, momento em que a equipe revidou com disparos matando os dois.

A Polícia Militar informou que a dupla foi reconhecida pelas vítimas como parte da quadrilha. Os dois respondiam pelos crimes de receptação, furto e roubo. A prejuízo informado foi de R$ 380 mil.