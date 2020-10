Dois homens são presos por tráfico de drogas em Formoso do Araguaia

A Polícia Militar prendeu em flagrante na tarde deste sábado (10) dois homens por tráfico de drogas no município de Formoso do Araguaia, no sul do estado.

por Régis Caio

Segundo o 4ºBPM, as prisões ocorreram após monitoramento da Força Tática e Agência Local de Inteligência, em um local que seria ponto de drogas na cidade.

]Na ocorrência, dois homens foram presos em flagrante e aproximadamente dois quilos de entorpecentes, sendo maconha, cocaína e crack foram apreendidos.

Os envolvidos foram encaminhados para a delegacia de flagrantes de Gurupi.