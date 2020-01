Dois homens são presos pela PM suspeitos de introduzirem moeda falsa no comércio de Gurupi Avalie esse post Avalie esse post

Dois homens, 19 e 21 anos foram presos pela Polícia Militar (PM) na madrugada deste domingo (26), em Gurupi. Eles são acusados de tráfico de drogas e posse de moeda falsa. Policiais militares do 4º Batalhão localizaram em poder dos suspeitos porções de substância análoga ao crack e uma semelhante à maconha, além de cédulas de R$ 100,00 reais, aparentemente falsificadas, cinco aparelhos celulares, duas munições calibres 38, uma TV 40”, um veículo Fiat Siena, cor cinza, uma motocicleta Honda CB 150 Fan, cor preta, dentre outros objetos.

Da Redação

A prisão aconteceu na rua 08 “B”, situada no setor Bela Vista e também na rua 05, Qd. 35, setor Waldir Lins. As intervenções sobrevieram em decorrência de denúncias e suspeitas de que os autores estivessem utilizando o automóvel e a motocicleta para a prática de crimes em Gurupi.

Uma equipe de Rádio Patrulha (RP) localizou o veículo suspeito e o interceptou com o apoio de outras guarnições de RP, após tentativa de fuga. Dois homens foram presos e outras três pessoas suspeitas abandonaram o automóvel e fugiram, porém foram identificadas.

Durante as diligências os policiais localizaram os produtos ilícitos dentro do automóvel e também na residência onde acusados estavam residindo. Em seguida, os dois autores, o material e veículos apreendidos foram apresentados na Delegacia Central de Flagrantes para as devidas providências.