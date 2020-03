Dois homens acusados de porte ilegal de arma de fogo são detidos em Gurupi Avalie esse post Avalie esse post

Na noite de sexta-feira, 06, a Polícia Militar (PM) realizou a detenção de dois homens, ambos 20 anos, por porte irregular de arma de fogo, na rua 06, esquina com a Avenida São Paulo, no Centro de Gurupi. Durante a ação os policiais militares do 4º Batalhão apreenderam um revólver calibre 32, além de duas munições intactas e uma moto adulterada.

Da redação

A localização dos indivíduos foi possível após os militares perceberem uma movimentação estranha dos indivíduos, que transitavam a pé, porém portando capacetes. A equipe realizou a abordagem e localizou em poder dos autores o revólver. Os homens informaram o local onde estacionaram o veículo e a guarnição de rádiopatrulha (RP) ao chegar à motocicleta, constatou adulterações na placa.

Os envolvidos e todo material apreendido foram conduzidos e apresentados na Delegacia Central de Flagrantes, para as providências cabíveis.