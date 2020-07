Dois ciclistas e uma mulher morrem em acidente na TO-080 em Paraíso do Tocantins

O trágico acidente aconteceu por volta das 17h:30 da tarde desta terça-feira, 28, na saída da rodovia TO-080, que liga Paraíso do Tocantins a Capital. Dois ciclistas que são bancários na cidade faleceram no acidente e uma mulher teria sido lançada para fora de um caminhão e também não resistiu.

por Wesley Silas

Segundo o site Surgiu o motorista de uma carrega teria perdido o controle da direção e realizou uma manobra tipo ‘L’ durante a decida da serra, próximo ao perímetro urbano de Paraíso.

“A Polícia Militar confirmou que pelo menos dois ciclistas foram atingidos pelo veículo e morreram no local. Conforme informações, o nome de um deles é Thiago Krygsman Horácio, servidor do Banco do Brasil, bastante popular em Paraíso. O outro também se chama Tiago, e segundo informações, trabalha no Banco Bradesco da cidade”, informou o site Surgiu.

Conforme o site, “uma terceira vítima, do sexo feminino, teria sido lançada para fora do caminhão após a batida. Não há confirmação sobre o estado de saúde do motorista”.