Dois adolescentes são apreendidos pela PM após cometer sequência de roubos no sul do estado

Na noite de quinta-feira, 30, a Polícia Militar apreendeu dois menores infratores, 17 anos, após a prática de três roubos (ato infracional) a transeunte na cidade de Crixás. Os policiais militares recuperaram os aparelhos celulares subtraídos das vítimas, o dinheiro, e apreenderam a arma de fogo e a motocicleta que estava sendo usada por eles.

Da Redação

A guarnição policial foi acionada por uma das vítimas, informando que, dois homens numa motocicleta de cor preta, portando uma arma de fogo, teria lhe ameaçado e subtraído dois aparelhos celulares. Em seguida, os suspeitos teriam abordado mais duas pessoas e tomado mais dois aparelhos celulares e dinheiro, mediante ameaça. No local, as vítimas relataram aos policiais que os indivíduos teriam saído na direção da cidade de Aliança, pela Rodovia BR-153.

A equipe policial de Aliança, em patrulhamento pela Rodovia BR-153 na direção inversa, deparou-se com os suspeitos, foi dada a ordem de parada e durante a abordagem foram encontrados com os menores infratores os quatros celulares, o dinheiro, e um revólver calibre 32, municiado com seis munições intactas do mesmo calibre.

Diante dos fatos, os envolvidos e o material apreendido foram encaminhados e apresentados na Central de Flagrantes para as medidas cabíveis.