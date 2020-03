Dois adolescentes são apreendidos após invadirem o Detran de Gurupi para furtar Avalie esse post Avalie esse post

A Polícia Militar apreendeu na noite desta terça-feira (04) dois menores suspeitos de invadirem o Detran de Gurupi para furtar. Polícia suspeita que sejam os mesmos que subtraíram os objetos do órgão público no mês passado.

Por Régis Caio

A dupla foi apreendida após uma denúncia anônima para a PM. Os menores foram abordados quando estavam tentando furtar objetos do órgão. Os infratores foram conduzidos para a Central de Flagrantes de Gurupi.

No mês passado três furtos foram registrados no Detran de Gurupi. As ações criminosas eram sempre no período noturno, quando os servidores chegavam para trabalhar pela manhã percebiam o crime. Na época foram subtraídos computadores.