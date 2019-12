Dois acidentes de trânsito são registrados nesta quarta em Gurupi Avalie esse post Avalie esse post

O primeiro aconteceu na pista nova duplicada que dá acesso ao Aeroporto Municipal. Já o segundo acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Rio de Janeiro com a rua 7.

Por Régis Caio

No acidente registrado na nova pista duplicada que dá acesso ao Aeroporto e Unirg, uma mulher que conduzia um carro perdeu o controle do veículo e saiu pra fora da avenida. O Corpo de Bombeiros chegou a ser solicitado para a ocorrência, apesar do susto a mulher não se feriu.

Já o segundo acidente aconteceu na Rua 7. Segundo testemunhas, o caminhão vinha pela rua sentido BR, e o veículo de passeio percorrendo na Avenida Rio Janeiro, quando aconteceu a batida bem próximo ao semáforo.

Com o impacto, o veículo de passeio subiu na calçada da Escola Militar, batendo contra o muro. A Polícia Militar esteve no local registrando a ocorrência e a perícia também esteve no local realizando os procedimentos.