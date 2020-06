Doações na pré-campanha deixa o processo democrática capenga, defende Luis Cláudio

O candidato Partido Verde (PV), Luis Cláudio Barbosa, tem apoio da presidente da agremiação, deputada Cláudia Lélis considera que as doações de cunho eleitoreiro compromete o processo democrático. “A atuação do Ministério Público não pode ser apenas durante o processo eleitoral quando as convenções forem realizadas”, diz o candidato do PV sobre entrega de cestas básicas na pré-candidatos em Gurupi.

por Wesley Silas

A pandemia do coronavírus fez com que acontecesse explicitamente em todo Brasil doações na pré-campanha, embora seja vedada pela legislação eleitoral. Para o pré-candidato a prefeito de Gurupi, Luis Cláudio Barbosa (PV), o afrouxamento do regramento desequilibra a disputa eleitoral, enfraquece o processo democrático e a própria democracia.

“É uma enganação contra a população, principalmente a mais carente. Na verdade este tipo de atitude faz com que o processo democrático fique comprometido porque uma parte que é aquela que detém o poder com dinheiro e os meios de produção pode fazer e acontecer, enquanto outras pessoas que buscam uma eleição limpa e transparente ficam prejudicadas”, avalia.

Ele cita que a pandemia deixou a população carente ainda mais necessitada e vulnerável a aceitar uma doação condicionada ao voto.

“Uma cesta básica, uma cesta de legumes, álcool em gel e máscaras neste momento de pandemia são bem vindo para estas pessoas e elas ficam tão agradecidas que acabam trocando o voto por este tipo de coisa tão pequena e tão miúda. Esperamos que o Ministério Público eleitoral esteja de olho nisso porque a atuação não pode ser apenas durante o processo eleitoral pós convenções e já existirem candidatos. Temos que fazer as denúncias para que sejam apuradas e isso é muito cruel com as pessoas e com a democracia”, acredita Luis Cláudio.