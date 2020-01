DNIT implanta sinalização para implantação de quebra-molas no perímetro urbano da BR-153 em Gurupi Avalie esse post Avalie esse post

Um empresa terceirizada do DNIT começou nesta semana a colocar a sinalizações no pontos que foram retirados os radares eletrônicos no perímetro urbano da BR-153 sem Gurupi para implantar quebra-molas.

por Wesley Silas

Corriqueiramente os problemas da falta de segurança no trecho urbano da BR-153 em Gurupi e a falta de conclusão da travessia urbana é alvo de questionamentos da população de Gurupi que necessitar cruzar a rodovia no sentido centro para parte Oeste da cidade onde mora, aproximadamente, 40% dos gurupienses.

Sem acessibilidade, a situação piorou com a retirar dos redares eletrônicos em 2019. Nesta semana o DNIT iniciou a implantação da sinalização nos locais ondem haviam os radares. Segundo um funcionário do DNIT dentro de 15 dias serão implantados os quebra-molas e posteriormente, no prazo 25 dias, os quebra-molas serão transformados em faixas de travessias elevadas, conhecidas como lombofaixas.