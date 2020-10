Diretoria do Consulado Fla Gurupi declara apoio a Wellington Glória

Na noite desta quarta-feira (30) a diretoria do Consulado Fla Gurupi, formado por torcedores do Flamengo, manifestaram apoio ao candidato a vereador Wellington Glória (Podemos).

por Régis Caio

O candidato a vereador é torcedor fanático do Flamengo e durante o jogo desta última quarta, quando o time rubro-negro venceu o Independiente Del Vale por 4 a 0 pela Libertadores da América, Wellington Glória recebeu o apoio dos diretores do Consulado Fla.

“Além de flamenguista, Wellington Glória é um excelente gestor comercial e um excelente candidato que vai representar bem a comunidade de Gurupi na Câmara de Vereadores, a nossa diretoria estará o apoiando nessa campanha”, disse o presidente do Consulado Fla, Julian Thaylon.

Wellington agradeceu a manifestação dos diretores em prol de sua candidatura. “Obrigado a diretoria do Consulado Fla Gurupi, isto me motiva ainda mais a chegar no nosso objetivo”, destacou.