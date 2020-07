Diretora da UPA de Gurupi fica em isolamento após suspeita de contaminação com a Covid-19

Na manhã desta terça-feira, 07, um servidor a UPA de Gurupi procurou o Portal Atitude para comunicar o afastamento da coordenadora da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Gurupi suspeita da Covid-19 e aguarda teste Swab. O mesmo servidor informou que os coordenadores e diretores que trabalham na unidade não recebem adicional salarial como os demais servidores da saúde que trabalham na linha de frente no combate à COVID-19.

por Wesley Silas

Segundo o servidor, que pediu para não se identificar, a coordenadora da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) teria contaminado com a Covid-19.

No entanto, Prefeitura de Gurupi por meio da Secretaria Municipal de Saúde esclareceu que a coordenadora da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) apresentou alguns sintomas gripais e por precaução realizou o teste rápido para o diagnóstico da Covid-19, o qual deu resultado negativo.

“Ela também foi submetida ao teste Swab e aguarda resultado. Conforme as medidas de prevenção, a servidora afastou-se das funções na Unidade e está em isolamento, enquanto aguarda o resultado do exame”, informou por meio de uma nota.

Adicional salarial aos profissionais que atual na linha de frente da Covid-19

No mês de maio o então secretário municipal de saúde, Gutierres Torquato, comunicou ao Portal Atitude que os profissionais (técnicos e auxiliares de enfermagem) que atuam na linha de frente no enfrentamento da Covid-19 passaram a receber adicional. Contudo, nesta terça-feira, 07, um servidor da UPA informou que os diretores e Coordenadores não foram beneficiado com a mesma medida.

“Em relação às gratificações, desde maio os técnicos e auxiliares de enfermagem que trabalham no enfrentamento a Covid-19 já recebem o benefício e a Secretaria de Saúde de Gurupi está realizando um levantamento para a viabilidade de ampliação do pagamento a outros profissionais que estão trabalhando no enfrentamento à doença”, informou a Prefeitura.