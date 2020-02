Dinheiro que seria usado em carnaval será investido em revitalização de uma bela Avenida em Figueirópolis Avalie esse post Avalie esse post

A revitalização com parte dos recursos que seriam destinados ao carnaval, transformará a atual paisagem em uma bela Avenida com pista de caminhada, arborização, academias, pergolados e iluminação especial. “Teremos a mais bela Avenida do Tocantins, disse o prefeito Fernandes.

Por Wesley Silas

O prefeito de Figueirópolis, Fernandes Martins Rodrigues (MDB), resolveu transferir o dinheiro que seria usado no carnaval da cidade para uma obra que fará parte do cotidiano dos moradores de Figueirópolis, nas áreas de lazer, esporte, saúde física e servirá como vitrine para as pessoas que visitam a cidade.

A iniciativa faz partes dos princípios de valores da nova gestão pública com foco na qualidade de vida daquela comunidade. De acordo com Fernandes, o objetivo de aplicar bem os recursos dos contribuintes, acontece no momento em que os blocos de carnaval da cidade e foliões têm diminuído o interesse pela festa.

“Montávamos uma grande estrutura, com palco, tendas, gerador, disciplinadores e grandes bandas, além de mobilizar uma equipe grande para realizar o carnaval. Depois éramos surpreendidos negativamente com o pequeno número de foliões que estavam participando da festa. Por isso, em consonância com o pensamento da população resolvemos não realizar a tradicional festa deste ano”, explicou o prefeito.

Ele destacou ainda que os investimentos públicos irá transformar a Avenida que será revitalizada com paisagismo moderno por meio de recuperação e plantio de grama, de árvores e Palmeiras. Fernandes prevê também a construção de Pergolados, que receberá academia ao ar livre da melhor idade, parque infantil, pista de caminhada, área de interação social, iluminação de LED e substituição de todos os postes de iluminação.

“Teremos ainda a pavimentação asfáltica de das ruas que dão acesso à avenida”, disse Fernandes.

Recursos próprios

Segundo o prefeito, os valores a serem pagos no investimento da obra, serão por meio de recursos próprios.

“Parte destes recursos seriam usados na realização do carnaval e só foi possível este rígido resultado devido ao controle de despesa que a prefeitura realiza”, concluiu o prefeito.