"Dinheiro público não é para ser investido em carnaval", declara vereador Ivanilson Marinho

O vereador Ivanilson Marinho (MDB) questionou na sessão ordinária desta terça (18) na Câmara Municipal o alto valor do poder público investido no carnaval gurupiense, que segundo ele, poderia ser usado em outras demandas da cidade como esporte, infraestrutura e saúde. Os vereadores André Caixeta (PSB) e Marilis Fernandes (PDT) discordaram com o colega parlamentar e debateram sobre esse tema.

Por Régis Caio

“Um montante deste que é gasto em cinco dias dava pra fazer várias benfeitorias na nossa cidade e investimentos na saúde, infraestrutura e esporte. Se eu for um dia prefeito de Gurupi o carnaval será terceirizado e não terá apoio com dinheiro público, esta é uma posição minha”, disse Marinho durante sessão.

Ivanilson lembrou ainda que o município pouco ajuda as programações religiosas e o segmento evangélico. “Quando é uma programação gospel o município faz pouco caso”, argumentou.

André e Marílis discordam

A líder do prefeito na Câmara, Marilis Fernandes e o vereador André Caixeta entraram neste debate e discordaram da opinião do colega. “O carnaval de Gurupi tem uma história cultural de grande relevância. Há blocos que já tem mais de 30 anos e se divertem na folia, isto é uma tradição da nossa cidade”, disse Marilis.

Já Caixeta declarou que a gestão do prefeito Laurez faz obras, mas também faz Carnaval. “Não mexam no nosso carnaval. Esta é uma festa cultural da nossa cidade que atrai turistas de vários estados e fomenta a nossa economia, como a rede hoteleira, restaurantes e vendedores ambulantes. Sem contar que a gestão Laurez valoriza os músicos locais e paga em dia os nossos artistas”, enfatizou.