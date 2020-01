Dimas garante mais de R$ 48 milhões em recurso parlamentar no final de 2019 Avalie esse post Avalie esse post

No apagar das luzes de 2019, o prefeito Ronaldo Dimas conseguiu o empenho de R$ 48.067.063,74 em recurso parlamentar para Araguaína. Ao todo, seis parlamentares, entre deputados estaduais e federais e também senadores, destinaram 26 emendas para projetos apresentados pelo Município que vão contribuir para áreas da saúde, infraestrutura, educação, esporte e assistência social.

Por Marcelo Martin

Segundo Dimas, a aquisição dos recursos foi fruto do trabalho realizado durante o ano junto aos parlamentares e ao Governo Federal. “É sempre importante acompanhar. O fechamento do ano é o momento em que bons projetos conseguem viabilizar recursos no Congresso e ministérios”, explicou o prefeito sobre o trabalho realizado em Brasília no final de dezembro.

Ainda que destinados pelos parlamentares, as emendas precisaram ser aprovadas pelos técnicos dos ministérios. Para obter as aprovações, as secretarias municipais realizam um mutirão entre os dias 19 e 31 de dezembro. “Nossa equipe técnica trabalhou muito para entregar as propostas na Plataforma Mais Brasil”, afirmou a secretária executiva de Captação e Gestão de Recursos, Karoline Galli.

Educação em primeiro lugar

A área da Educação foi a maior beneficiada com R$ 15,2 milhões. Os recursos dedicados pelo deputado Tiago Dimas e o senador Eduardo Gomes irão para construção de três creches, nos setores Cidade Nova, Bom Viver e Maracanã, e também duas escolas, uma no Cidade Nova e outra, que será de tempo integral, no Setor Camargo. O valor contempla a instalação completa das unidades, com mobiliário, ar condicionado, instrumentos musicais, brinquedos e ainda ônibus.

Atendimento social e hospitalar

Tiago e Eduardo também dedicaram emendas para saúde que somam R$ 8,3 milhões. A área ainda teve apoio de R$ 159,9 mil do senador Irajá Silvestre, que são específicos para aquisição de equipamentos para o Hospital Municipal de Araguaína (HMA).

Já na assistência social, Tiago disponibilizou R$ 1 milhão que serão usados para construção de dois centros de convivência e um Centro de Referência de Assistência Social (Creas). A senadora Kátia Abreu empenhou R$ 300 mil para compra de veículos e equipamentos para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Araguaína.

Mais atraente para turismo e esportes

Outra emenda vai para construção e reforma de infraestrutura turística de Araguaína, com investimento de R$ 10,5 milhões dedicados pelo senador Irajá Silvestre. No esporte, haverá a reforma do complexo esportivo do Setor Jardim das Flores, com R$ 430 mil de recursos do deputado estadual Elenil da Penha. Também a implantação e modernização do Centro Esportivo de Canoagem, usando R$ 4,5 milhões destinados pelo senador Eduardo Gomes.

Melhoria no trânsito

Outros projetos aprovados foram os de obras de infraestrutura, que melhoram o trânsito e a qualidade de vida de todos, com aprovação de emendas de quatro parlamentares. A dupla Tiago e Eduardo possibilitou a pavimentação do Setor Monte Sinai com R$ 5,7 milhões, tendo o deputado dedicado mais R$ 668,5 mil para recuperação de estradas vicinais. Já o também deputado federal Eli Borges empenhou R$ 764 mil para recapeamento de ruas, no Entroncamento.

A senadora Kátia Abreu ainda contribuiu para resolver um velho problema de Araguaína. Foi destinado R$ 429,7 mil para o projeto de implantação de pontos de ônibus para a modalidade de transporte público.