Dimas e Gomes assinam contratos de obras para Araguaína que somam mais de R$ 20 milhões

O prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas, assinou nesta quinta-feira, 16, os contratos de repasses para diversas obras no município. A assinatura foi realizada no Gabinete da Prefeitura de Araguaína e contou com a presença do senador Eduardo Gomes, do Superintendente da Caixa Econômica Federal, Vandeir Ferreira e outras autoridades.

Por Adriana Santana

Os contratos assinados somam mais de R$ 20 milhões em recursos para a cidade destinados pelo senador Eduardo Gomes.

“Foi possível cumprir em tempo a apresentação de proposta para garantir esses recursos, graças a competência da gestão municipal e seus servidores que trabalham incansavelmente pela melhoria de Araguaína”, destacou o senador.

Articulação politica

De acordo com Dimas, a aquisição dos recursos foi fruto do trabalho realizado durante o ano junto aos parlamentares.

“Araguaína é uma das cidades do estado com mais recursos a disposição para investimento e o senador Eduardo tem um papel importante nisso, graças a essa relação de parceria e amizade firmada entre nós ao longo dos anos”, destacou o Prefeito Dimas.

Mais obras

Com o valor destinado, a Prefeitura realizará a implantação do Centro Esportivo de Canoagem e Triatlo, a pavimentação do Setor Monte Sinai, construção de três creches nos setores Cidade Nova, Bom Viver e Maracanã, e uma escola no setor Cidade Nova.

Após a assinatura dos contratos o próximo passo é a elaboração dos projetos executivos para aprovação pela Caixa Econômica Federal e início dos processos de licitação.

Monte Sinai

Para a pavimentação do setor Monte Sinai, o Senador Eduardo Gomes em parceria com o Deputado Federal Tiago Dimas, viabilizou R$ 5,7 milhões. Serão aproximadamente 17km de asfalto e mais de 3 mil metros de Drenagem, além da construção de calçadas e meio-fio.

Centro de Treinamento de Canoagem e Triatlo

Para o Centro de Canoagem e Triatlo foram empenhados quase R$ 5 milhões. O projeto já está em desenvolvimento, terá capacidade para atender e treinar 1500 crianças e jovens, e as obras previstas para terem início em maio desse ano.

Educação

Para a educação estão previstos o valor de mais de R$ 9 milhões para a construção de três creches nos setores Cidade Nova, Bom Viver e Maracanã, e uma escola no setor Cidade Nova. O valor contempla a instalação completa das unidades, com mobiliário, ar condicionado, instrumentos musicais, brinquedos e ainda ônibus.