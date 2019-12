Dimas anuncia data e edital do Concurso Público do Quadro Geral de Araguaína e Guarda Municipal Avalie esse post Avalie esse post

Inscrições começam a partir do dia 26 de dezembro, nesta quinta-feira. Ao todo, serão ofertadas 541 vagas para diversos cargos nos setores de administração e agentes da Guarda

Por Adriana Santana

Durante entrevista coletiva de imprensa, nesta terça-feira, 24, o prefeito Ronaldo Dimas anunciou a data e lançou o edital do Concurso Público do Quadro Geral e da Guarda Municipal de Araguaína. Durante a divulgação, Dimas assinou também o projeto de lei aprovado pela Câmara de Vereadores que reestrutura os cargos para realização do processo seletivo.

“A realização do concurso traz uma oportunidade para várias pessoas da nossa cidade, do Estado e de várias regiões do Brasil. Esperamos com isso que tenhamos ainda mais profissionais qualificados a partir do próximo ano quando teremos o resultado”, destacou o prefeito.

A execução do concurso será de responsabilidade técnica e operacional do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB), que também foi o responsável pelo Concurso da Agência de Transporte e Trânsito de Araguaína (ASTT), em 2015.

Das vagas

Estão sendo ofertadas 541 vagas distribuídas para os níveis médio, superior e técnico; entre os cargos do quadro geral, a maioria será para professor, 235 vagas, assistente administrativo, 50, médico, 44, e agente da Guarda Municipal, 40 vagas.

Ainda foram disponibilizadas vagas para auditor fiscal, fiscal ambiental, procurador municipal, dentista, contador, enfermeiro, psicólogo, entre outros. Todos os cargos e quantitativos de vagas podem ser conferidos no edital, no site do Instituto (www.idib.org.br). O edital será publicado no site da banca até às 14 horas desta quinta-feira, 26.

Os salários iniciais variam de R$ 1.242 a R$ 4.149.

Período de inscrições

As inscrições para o concurso estarão abertas de 26 de dezembro, nesta quinta-feira, a 27 de janeiro de 2020 e poderão ser feitas pela internet, no site do IDIB. Para os cargos de nível médio e técnico, a inscrição será no valor de R$ 95; para nível superior, R$ 140.

Data da prova

A previsão é de que a prova objetiva seja realizada no dia 15 de março de 2020 e o resultado final previsto para ser divulgado até junho.