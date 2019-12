Dida Moreira promove Réveillon Solidário em Dueré Avalie esse post Avalie esse post

Com fortes raízes familiar e política na cidade de Dueré, Secretário Municipal de Desenvolvimento Social da Prefeitura de Gurupi, Dida Moreira (PSB), está promovendo mais uma festa de confraternização para fechar o ano que antecede mais uma eleição.

por Wesley Silas

Na véspera de Ano-novo, o espírito de fraternidade exala em todas as cidades. Em Dueré, Dida Moreira, que é irmão do prefeito Laurez Moreira, está promovendo o Réveillon Solidário que acontecerá no salão paroquial da Igreja Católica .

“Para entrada serão sobrados três quilos de alimentos que serão destinados para a Igreja Católica distribuir para as pessoas carentes”, disse Dida Moreira.

Dueré é a cidade natal da família Moreira e foi lá que o prefeito de Gurupi, Laurez Moreira, iniciou sua trajetória política como vereador, ainda quando a cidade fazia parte do antigo norte de Goiás.

Outro nome da família presente na política duerense é o ex-prefeito, Walter da Rocha Moreira e na eleições de 2020, Dida Moreira tem buscado alinhavar apoio para disputar a prefeitura com apoio de fortes lideranças da cidade como Rômulo Alencar, cogitado nos bastidores que sair como seu vice.