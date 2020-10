Dia Nacional do Empreendedor, Josi Nunes e Gleydson Nato apresentam propostas para combater alto índice de desemprego em Gurupi

A candidata pela Coligação Agora é a Hora, Josi Nunes (Pros), e seu vice, Gleydson Nato (PTB), destacaram nesta segunda-feira, 5, data em que se comemora o Dia Nacional do Empreendedor, que as ações que visam a geração de emprego e o desenvolvimento econômico de Gurupi vão nortear sua Gestão à frente da Prefeitura.

por Redação

Josi afirmou que a pandemia do novo Coronavírus agravou uma realidade que já era existente em Gurupi, que sempre registrou altas taxas de desemprego e baixa renda mensal familiar de parte da população. “Chegou a hora de virar esse jogo e iniciar um processo que realmente transforme Gurupi em uma cidade atrativa para receber investimentos, indústrias e, consequentemente, gerar emprego e renda para a população”.

Já Gleydson Nato garantiu que com eles na Prefeitura, os gurupienses terão apoio da Gestão para fortalecer os seus negócios. “A nossa proposta para o empresariado gurupiense é de parceria em todos os sentidos. Na nossa Gestão, os empresários terão participação direta, serão ouvidos e atendidos”.

O Plano de Governo de Josi e Gleydson, prevê diversas ações que vão promover a desburocratização dos processos, aquecer a economia local e fomentar o empreendedorismo no município. Dentre as medidas está a criação do Parque Tecnológico, para fomentar o empreendedorismo/startups com doação de espaço físico e ambiente coorporativo para indústrias tecnológicas e biotecnológicas.

Josi e Gleydson também vão criar um programa de crédito para que o microempreendedor individual consiga ter capital de giro para fomentar o seu negócio e assim não apenas manter a sua renda como também até gerar emprego.

Na Gestão de Josi e Gleydson haverá também incentivo aos empreendedores individuais com redução no valor de alvará e desconto no IPTU do estabelecimento. “A gente precisa diminuir o peso do Poder Público sobre as pessoas. Temos que incentivar e fomentar quem quer trabalhar, empreender o seu próprio negócio. Quando isso acontece todos saímos ganhando”, assegura Josi.

As propostas de Josi e Gleydson vem de encontro com o que a população espera dos próximos governantes de Gurupi, conforme relatou o morador do Setor Sol Nascente, Cleiton Cerqueira Brito. “Hoje, vejo que Gurupi precisa implantar algo para inovar na área da geração de empregos. Nós não podemos depender apenas daquela semente que o Jacinto Nunes [pai de Josi Nunes] implantou quando foi prefeito, que foi trazer a Fafich [atual Unirg] que é a maior fonte de renda da cidade. Gurupi não pode necessitar somente disso. É hora de implantar algo que essa gestão não fez, que é a geração de emprego. E eu acho que a Josi pode trazer isso para Gurupi, ela tem capacidade e já provou sua competência”.

Empreendedor de Gurupi, Thiago Moreira, também acredita que a cidade precisa de novos investimentos. “Estamos precisando de indústrias e uma gestão que possa trazer mais empregos e recrutar pessoas da nossa região. Tem que melhorar a qualificação das pessoas para dar aos gurupienses oportunidades de se inserir no mercado de trabalho”.