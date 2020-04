Dia do Trabalhador: Carlesse paga salários dos servidores nesta sexta-feira

Com investimento de R$ 187.556.163,93, o Governo do Tocantins quita a folha de pagamento de seus servidores na próxima quinta-feira, 30. O dinheiro estará disponível para saque na sexta-feira, 1°, data em que se comemora o Dia do Trabalhador.

Da Redação

O montante pago é o valor líquido da folha do mês de abril, sendo o quarto pagamento quitado no exercício de 2020 e marca, mais uma vez, o cumprimento do calendário financeiro com os servidores públicos, independente das dificuldades econômicas que marcam o País neste momento.

Paralelo aos esforços para manter os salários dos servidores em dia, o Governo do Tocantins vem adotando medidas para fortalecer a economia e também visando a redução de gastos do Poder Executivo. A ideia é minimizar os impactos provocados pela crise da saúde em todos os setores produtivos do Estado.