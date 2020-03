“Dez casos suspeitos estão em monitoramento em Gurupi”, informa Comitê gestor

O Comitê Gestor de prevenção e combate ao coronavírus em Gurupi informa que o quadro de casos confirmados da Covid-19 continua em 0 (zero). Porém, há 10 casos suspeitos em monitoramento, que aguardam o resultado do exame realizado pelo Laboratório Central do Estado – LACEN.

Da Redação

O Comitê Gestor segue com as mesmas orientações à comunidade. “A população deve manter o isolamento social, bem como todos os cuidados de higienização, para que não haja a proliferação do vírus. Seguindo as recomendações do Ministério da Saúde, a redução do contato social, consequentemente, reduzirá as chances de transmissão do vírus, que é alta se comparado a outros coronavírus do passado”. informa

O Comitê Gestor informa que para dar mais transparência à comunidade sobre as ações e atualizações de dados a respeito da Covid-19, os boletins serão publicados diariamente às onze horas.