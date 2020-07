Detran manifesta sobre afastamento de servidor do órgão em Formoso do Araguaia

O vereador de Formoso do Araguaia, Heno Rodrigues da Silva, é também servidor do Ciretran de Formoso do Araguaia.

por Wesley Silas

A assessoria de comunicação do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Tocantins (Detran-TO) manifestou sobre o afastamento do servidor Heno Rodrigues da Silva, lotado na Ciretran de Formoso do Araguaia.

Na nota o Detran confirmou o afastamento, porém não justificou os motivos. Informou apenas que está em andamento um “Processo Administrativo Disciplinar que busca apurar atos do servidor no desempenho de seu cargo efetivo”.

“Tendo em vista que as apurações correm em sigilo, ressaltamos que o afastamento está previsto na legislação, tanto para que ele possa exercer seu amplo direito de defesa, quanto para que os procedimentos possam ocorrer com lisura e imparcialidade”, informou.

A reportagem do Portal Atitude tentou ouvir Heno Rodrigues da Silva, porém ele optou em não responder.

Nota ao Portal Atitude 20/07/2020

Atenciosamente.

Assessoria de Comunicação Detran-TO