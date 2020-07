Destaque Nacional: Lacen do TO bate recorde de entrega de resultados da Covid-19

O Boletim referente à Semana Epidemiológica 29 (12 a 18/07), feito pelo Ministério da Saúde, aponta que o Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins (Lacen/TO) é o que libera resultados dos exames da Covid-19, em menor tempo, em todo o Brasil. Segundo o Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL), de 01 de fevereiro a 18 julho de 2020, o órgão tocantinense realizou um total de 35.233 exames para diagnóstico molecular de vírus respiratórios solicitados para suspeitos com o novo Coronavírus.

Da Redação

Ainda segundo o boletim do MS, nos últimos 30 dias, 72,53% dos resultados dos exames para Covid-19 foram liberados de 0 a 2 dias e neste contexto o Tocantins se destacou com 98,93% das amostras analisadas neste prazo.

Segundo a diretora do Lacen/TO, Jucimária Dantas, o feito é graças “a uma equipe inteira dedicada, com várias frentes de trabalho e por ser o Lacen/TO o único com interface para liberação dos resultados, fruto de um sistema próprio desenvolvido pela equipe local”, afirmou, acrescentado que “em meio à tantas dificuldades, nossa entrega continua sendo a melhor possível”.

Entre as dificuldades citadas pela diretora está a suspensão repentina do MS no fornecimento de kits de extração para a realização de testes RT-PCR, o que não paralisou o trabalho do Lacen, que após interrupção de fornecimento do material, ainda manteve uma média diária de 300 testagens, priorizando os casos mais graves e liberando os resultados em até 48 horas.

As demais amostras referentes a casos com sintomas leves, estão sendo encaminhadas para o laboratório da FIOCRUZ/RJ, que tem dado retorno dos resultados em um prazo de três a quatro dias após recebimento. “Felizmente já realizamos a compra dos kits para regularizarmos todas as testagens no Tocantins, os materiais já estão no Brasil e foram postados para nós na quarta-feira, 22. Com a chegada desse material será possível mantermos uma rotina ainda mais célere nos resultados e assim, atendermos ainda melhor a população tocantinense”, destacou Jucimária.