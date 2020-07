Desertor da Marinha é preso em Formoso do Araguaia

A Polícia Civil do Estado do Tocantins, por intermédio da 84ª Delegacia de Formoso do Araguaia efetuou na manhã desta quinta-feira, 23, a prisão de um homem de 30 anos de idade. Segundo o apurado pelas equipes da 84ª DP, trata-se de um militar da Marinha do Brasil que havia desertado e foi capturado, mediante cumprimento a mandado de prisão preventiva, expedido pela Justiça Militar do Distrito Federal.

Da Redação

Há alguns dias, os investigadores da 84ª DP receberam da Justiça Militar Federal, cópia do mandado de prisão preventiva de um militar que, em tese, teria praticado o crime de deserção, uma vez que teria abandonado seu posto na Marinha do Brasil, onde servia como soldado, e fugido para o Estado do Tocantins, mais precisamente para o município de Formoso do Araguaia, onde já se encontrava há mais de cinco anos.

De posse da ordem judicial, os policiais passaram a diligenciar e em pouco tempo localizaram o paradeiro do indivíduo, sendo o mesmo preso na manhã de hoje. Após a realização dos procedimentos legais cabíveis, o homem foi recolhido à carceragem da Cadeia Pública de Formoso, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário Militar do Distrito Federal, para onde deve ser recambiado